اليوم السابع
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الكشف الطبى على 1700 مريض فى قافلة طبية بقرية طارق بن زياد بالشرقية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:37 م
الكشف الطبى على 1700 مريض فى قافلة طبية بقرية طارق بن زياد بالشرقية قافلة طبية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية طارق بن زياد التابعة لمركز ومدينة منشاة أبوعمر ، والتى استمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1700 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 5 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

 


الكشف الطبى

قافلة طبية

قرية طارق بن زياد

محافظه الشرقية

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