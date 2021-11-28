اليوم السابع
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حياة كريمة.. قافلة طبية بالبساتين لمدة أسبوع تستهدف علاج 2000 مواطن مجانا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:08 م
حياة كريمة.. قافلة طبية بالبساتين لمدة أسبوع تستهدف علاج 2000 مواطن مجانا قافلة طبية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، جنوب القاهرة، والمهندسة حنان السيد، سكرتير الحى، القافلة الطبية بمدرسة الشهيد محمد الدرة بمجمع مدارس عزبة النصر، والتى تضم كافة التخصصات، تم خلالها إجراء الكشف الطبي على عدد من المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، حيث تستهدف القافلة الكشف وعلاج 2000 مواطن من جميع التخصصات وصرف الأدوية مجانا وعمل نظارة مجانا وتستمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسيى.

وانطلقت القافلة أمس السبت، من داخل مدرسة محمد الدرة بحى البساتين بالقاهرة أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الأزهر ومؤسسة صناع الخير للتنمية، لخدمة أهالى المنطقة ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويتم تنظيم القافلة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى و اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .

وأوضح الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن قافلة البساتين تشمل تقديم خدمات طبية علاجية فى 17 تخصصا طبيا مختلفا، منها عيون وأطفال وأنف وأذن و جراحة عامة وجراحة أطفال وأوعية دموية ونساء وولادة وصدر وباطنة وعظام ومسالك وجلدية وتخدير، وأن الخدمات المقدمة تشمل ايضاً توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج وإجراء العمليات وأن جميع خدمات القافلة تقدم بالمجان تماماً.

 


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القاهرة

رصف الشوارع

قافلة طبية

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عزبة النصر

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