"الكاظمى" مشيدا بصبر شهداء الحادث الإرهابي في ديالى: أخمدوا الفتنة الطائفية

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عوائل شهداء حادثة الاعتداء الإرهابى الجبان الذى شهدته قرية الرشاد فى محافظة ديالى الشهر الماضي، وأشاد الكاظمى بصبر العوائل وحكمة ذوى الشهداء، وإخمادهم للفتنة الطائفية؛ من أجل تفويت الفرصة على الأيادى الإجرامية التى تحاول العبث بأمن ديالى وأهلها الكرماء.

وعبّر الكاظمى - بحسب بيان صادر عن مكتب الاعلام للحكومة العراقية - عن اعتزازه وتقديره لمواقف جميع أهالى المقدادية الذين تضامنوا مع أهالى الشهداء بموقف مشرّف، يعبر عن تلاحم أهالى المحافظة وعمق الصلات بينهم.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة الأجهزة الأمنية، بالمتابعة الحثيثة للتحقيقات من أجل التوصل إلى النتائج واستكمالها، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا القصاص العادل.