العثور على جثة شخص متفحمة داخل كشك كهرباء في مدينة الضبعة

مطروح - حسن مشالي

لقي شخص مصرعه صعقاُ بالكهرباء، وعثر على جثته متفحمة، منذ قليل، داخل كشك كهرباء بمنطقة الدائرة الخضراء في مدينة الضبعة، وجار مناظرة ومعاينة الجثة، لنقلها إلى المستشفى، وفحص ومعاينة مكان الواقعة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

تلقى مرفق الإسعاف بلاغا من المواطن مرتاح عبد الفتاح باتل، يفيد بوجود جثة هامدة داخل كشك كهرباء بالدائرة الخضراء بمدينة الضبعة، وتم إخطار شركة الكهرباء قطاع الساحل الشمالي، والأجهزة الأمنية، ومجلس المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات نحو فصل التيار الكهربائي.

وانتقلت الأجهزة المعنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة متفحمة نتيجة صعق كهربائي وجارِ نقلها إلى مستشفى الضبعة المركزي، بعد انتهاء المعاينة.

وتبين من الفحص وجود بطاقة شخصية في ملابس الجثة باسم بدر عبدالعزيز خير عبد الجواد " 41 سنة " من قرية جلال في مركز الضبعة.

وجارِ تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وإجراء التحريات اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.