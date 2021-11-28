اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الطقس فى الشرقية.. أجواء معتدلة وشمس ساطعة وتراجع الشبورة على الطرق السريعة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:19 ص
الطقس فى الشرقية.. أجواء معتدلة وشمس ساطعة وتراجع الشبورة على الطرق السريعة الطقس فى الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية، وتتمتع المحافظة بأجواء معتدلة، فالشمس ساطعة والسماء زرقاء صافية والشبورة المائية تراجعت والرؤيا واضحة.

 

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد، ارتفاعا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء  وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انتشار شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.


أحوال الطقس

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية

الطقس

الامطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أجواء معتدلة واستقرار حالة الطقس بمحافظة بنى سويف.. فيديو

الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:34 ص

حالة الطقس اليوم الأحد 28/11/2021 فى مصر

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:00 ص

الحياة على شواطئ مطروح شكل تانى.. أجواء مشمسة وطقس دافئ.. لايف

السبت، 27 نوفمبر 2021 04:55 م

لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة.. زيادة بدرجات الحرارة حتى الإثنين يعقبها انخفاض.. مرتفع جوى سطحى قابله آخر جوى يؤثر على البلاد.. وشبورة كثيفة وشوائب عالقة تغطى سماء القاهرة والمحافظات.. وهذه خريطة الطقس حتى الخميس

السبت، 27 نوفمبر 2021 02:16 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة