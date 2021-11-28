اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة توضح 6 إرشادات للوقاية من كورونا ومتحوراتها الجديدة "إنفوجراف"

الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:21 م
الصحة توضح 6 إرشادات للوقاية من كورونا ومتحوراتها الجديدة "إنفوجراف" إرشادات الوقاية من كورونا
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم عن 6 إرشادات للوقاية من فيروس كورونا ، وتضمنت ما يلى:
 
1- تلقي لقاح كورونا 
2- التوقف عن التدخين 
3- تناول الخضروات والفواكة الغنية بالفيتامينات 
4- ارتداء الكمامة 
5- غسيل اليدين باستمرار 
6- الابتعاد عن التزاحم 
 

 

وكان قد أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على متابعة الوضع الوبائى لفيروس كورونا عالميا، لمعرفة المستجدات واتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة المتحورات الجديدة، بما فى ذلك تشديد الإجراءات الخاصة بدخول الوافدين للبلاد .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه يتم حاليا متابعة مستجدات متحور فيروس كورونا "أوميكرون" ، مضيفا أنه يتم زيادة عدد العينات التى يتم فحصها من خلال التسلسل الجينى للفيروس فى جميع محافظات الجمهورية، وخاصةً فى المحافظات ذات التردد السياحى المرتفع، لرصد أى تحورات.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى وجود تنسيق كبير بين المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان والمعامل البحثية بالجامعات والمركز القومى للبحوث، لدراسة أى تحورات جديدة للفيروس والخروج بآلية واضحة لمواجهتها، مؤكدا أهمية التطعيمات المتوفرة حاليا للوقاية من الفيروس .

 

 


الصحة

كورونا

لقاح كورونا

غسيل اليدين

التوقف عن التدخين

الحماية من كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة