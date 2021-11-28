الصحة توضح 6 إرشادات للوقاية من كورونا ومتحوراتها الجديدة "إنفوجراف"

1- تلقي لقاح كورونا

2- التوقف عن التدخين

3- تناول الخضروات والفواكة الغنية بالفيتامينات

4- ارتداء الكمامة

5- غسيل اليدين باستمرار

6- الابتعاد عن التزاحم

وكان قد أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على متابعة الوضع الوبائى لفيروس كورونا عالميا، لمعرفة المستجدات واتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة المتحورات الجديدة، بما فى ذلك تشديد الإجراءات الخاصة بدخول الوافدين للبلاد .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه يتم حاليا متابعة مستجدات متحور فيروس كورونا "أوميكرون" ، مضيفا أنه يتم زيادة عدد العينات التى يتم فحصها من خلال التسلسل الجينى للفيروس فى جميع محافظات الجمهورية، وخاصةً فى المحافظات ذات التردد السياحى المرتفع، لرصد أى تحورات.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى وجود تنسيق كبير بين المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان والمعامل البحثية بالجامعات والمركز القومى للبحوث، لدراسة أى تحورات جديدة للفيروس والخروج بآلية واضحة لمواجهتها، مؤكدا أهمية التطعيمات المتوفرة حاليا للوقاية من الفيروس .