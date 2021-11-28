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الصحة: توفير جميع اللقاحات المعتمدة عالميا لمواجهة فيروس كورونا بمصر

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:21 م
الصحة: توفير جميع اللقاحات المعتمدة عالميا لمواجهة فيروس كورونا بمصر لقاحات فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
 
وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وكانت وزارة الصحة استقبلت 3 ملايين و 890 ألف جرعة من لقاح  فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، أمس السبت بمطار القاهرة الدولي.
 
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.
 
 

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