الصحة توضح طرق الوقاية من كورونا عند استضافة أشخاص بالمنزل.. إنفوجراف

كتب ــ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه بالتزامن مع انتشار المتحورات الجديدة لفيروس كورونا ينبغي علي المواطنين عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان وجهت بزيادة عدد العينات التي يتم فحصها من خلال التسلسل الجيني للفيروس في جميع محافظات الجمهورية، وخاصةً في المحافظات ذات التردد السياحي المرتفع، لرصد أي تحورات، مشدداً على الانعقاد الدائم للجنة لمتابعة مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

كما تم التوجية بالتوسع في نقاط ومراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد لتطعيم المواطنين في المناطق ذات الكثافة المرتفعة والأكثر ازدحاماً، وذلك ضمن من خطة الوزارة للتوسع في توفير اللقاحات وتطعيم المواطنين وتأمين التجمعات ذات الكثافة، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.