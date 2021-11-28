"الصحة" تكشف آليات تقليل فرص مقاومة المضادات الحيوية

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آليات تقليل فرص مقاومة المضادات الحيوية من خلال عدم استعمال المضادات الحيوية، إلا عندما يصفها الطبيب واكمال العلاج حسب توجيهات الطبيب حتي إذا شعر بالتحسن فضلا عن عدم تبادل المضادات الحيوية مع الغير وعدم استعمال ما تبقي من المضادات الحيوية بعد انتهاء الوصفة الطبية.

وكانت وزارة الصحة والسكان حددت 3 عادات يجب تجنبها في مواجهة فيروس كورونا، أولها استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد أكثر من مرة، وثانيها أخذ المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، وثالثها التدخين بكل أنواعه.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.