السلطات الصحية فى جامايكا تعلن حظر المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا

أعلنت السلطات الصحية في جامايكا، امس السبت، قيودًا على المسافرين الوافدين من عدد من البلدان الأفريقية، بعد ظهور متغير جديد من فيروس "كورونا" في جنوب إفريقيا.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أورده موقع (جامايكا جلينير) - أن الأشخاص الذين ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين في جامايكا والذين زاروا البلدان المدرجة في قائمة الحظر خلال الـ 14 يومًا الماضيين لن يُسمح لهم بالدخول إلى البلد الواقعة في منطقة الكاريبي.

وأشارت إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه فورًا على المسافرين القادمين من 8 دول واقعة في جنوب إفريقيا وهم: بوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

وأكد علماء في جنوب إفريقيا أنهم اكتشفوا متغيرًا جديدًا من فيروس "كورونا"، كما أرجعوا السبب إليه في زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وأعرب العلماء إلى جانب الحكومة عن قلقهم أزاء ظهور سلالة "B.1.1.529"، حيث يحتوي هذا النوع الجديد على عدد كبير من الطفرات ولديه القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.