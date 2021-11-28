السفير الأمريكى بالقاهرة يرحب بوصول 3.9 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر لمصر

كتبت رباب فتحى

رحبت السفارة الأمريكية بوصول 3.9 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر إلى القاهرة أمس السبت، وقال بيان من السفارة إن هذه الشحنة تتكون من 3.9 مليون جرعة إضافية، وهى جزء من تبرع يصل إلى 13.5 مليون جرعة من لقاحات شركتي جونسون آند جونسون وفايزر التى يتم التبرع بها من الولايات المتحدة إلى مصر من خلال مبادرة كوفاكس.

وقال البيان إن شحنات اللقاح ستساعد على حماية المصريين من فيروس كورونا ومنع انتشار سلالات الفيروس الجديدة الخطيرة.

وقال السفير الأمريكي بالقاهرة "جوناثان كوهين ، إن هذه الشحنة المكونة من 3.9 مليون جرعة تصل بإجمالي اللقاحات المقدمة من الولايات المتحدة للشعب المصري حتى الآن إلى أكثر من 13.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من بين أكثر من 92 مليون جرعة تبرعت بها الولايات المتحدة لأفريقيا حتى الآن، يؤكد تبرعنا باللقاحات اليوم على التزامنا المستمر بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية".

وسيتم توجيه جرعات فايزر بشكل سريع إلى مرافق وزارة الصحة والسكان في القاهرة وتخزينها في معدات التخزين فائقة البرودة التي تمولها اليونيسف والمستخدمة حصريًا للقاح فايزر. ثم يتم توزيعها على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد وسيتم توزيعها على المواطنين المصريين والمقيمين.

وتتعاون الولايات المتحدة مع مصر في مكافحة الوباء بشكل واسع النطاق. ففي بداية الوباء، أرسلت مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة. ثم قدمت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 55 مليون دولار لدعم مكافحة مصر لفيروس كورونا، ووصلت بالفعل إلى ما يقرب من 18 مليون شخص بالدعم الصحي والاقتصادي المطلوب. وتقوم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تتبع الجائحة ومقاومتها، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الغذائية للأسر المتضررة من الوباء، ودعم الشركات الصغيرة. وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الأمريكية عن مساعدة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لمصر لدعم العاملين في المجال الصحي في إعطاء اللقاحات وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة باللقاحات. وتم بناء هذا الدعم على أكثر من مليار دولار استثمرتها الولايات المتحدة على مدار الأربعين عامًا الماضية لتحسين صحة جميع المصريين.

إن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر تنقذ الأرواح وتساعد مصر على التحرك نحو التعافي الاقتصادي. وكما قال الرئيس بايدن: "منذ بداية رئاستي، كنا واضحين أننا بحاجة إلى مهاجمة هذا الفيروس على مستوى العالم أيضًا. فهذا أمر يتعلق بمسؤوليتنا، وواجبنا الإنساني لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، ومسؤوليتنا تجاه قيمنا. سنساعد في إخراج العالم من هذا الوباء، والعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا العالميين.