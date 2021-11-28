الداخلية تضبط 367 مخبزا مخالفا في حملات رقابية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).
أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1224) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (367 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (15.920طن – 14476بطاقة ورغيف – 256 شيكارة فارغة)، وضبط (38 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (32.837 طن – 81398 عبوة – 24000قطعة)، وضبط (33 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (6.925 طن – 50 عبوة، وضبط (24 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (18.424 طن – 10814 عبوة – 25886قطعة – 32000متر، وضبط (28 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (37200 لتر – 425 إسطوانة).
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