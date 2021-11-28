البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 11259 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 1924 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 13282 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 4404 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 2040 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 2999 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 4170 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، اميرالد للاستثمار العقاري، مصر للألومنيوم، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المنصورة للدواجن.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المجموعة المصرية العقارية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 250 ألف سهم، 53796 سهم، 50 ألف سهم، 24.9 ألف سهم، 165.7 ألف سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 921 سهم، 331.9 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الشرقية-إيسترن كومباني، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، البدر للبلاستيك 48 ألف سهم، 1063 سهم، 15 ألف سهم، 87 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 318.7 ألف سهم، 32215 سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، 2200 سهم، 339 ألف سهم، 211.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مستشفى النزهة الدولي 511 سهم، 15593 سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 280 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.74%، شراء الشركة الثانية 570 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.74%، شراء الشركة الثالثة 1.8 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.49%، شراء الشركة الرابعة 113.4 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي 3.9 مليون سهم خزينة، شراء الشركة الخامسة 250 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.76%.

في سياق آخر أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على بيع صديق محمد عفيفي صديق عدد 49 مليون سهم من الأسهم المملوكة له بالشركة إلى أحد الكيانات الأجنبية المتخصصة في الاستثمار، مع تعهد الكيان المشتري بالالتزام بشرط الاحتفاظ بالأسهم المشتراه حتى نهاية المدة المقررة للاحتفاظ بتلك الأسهم.