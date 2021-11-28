تراجع جماعى لمؤشرات البورصة.. و11.3مليار جنيه خسائر خلال 10دقائق

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 11.3 مليار جنيه خلال 10دقائق من بدء جلسة التداول.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 11241 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 13256 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 4377 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 2043 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 2999 نقطة.