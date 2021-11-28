الاتصالات: الاتفاق على التعاون بين مصر والأردن والعراق في الذكاء الاصطناعى

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم الاتفاق على التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعى بين مصر والأردن والعراق، موضحا أنه سيتم البدء بمحور البنية التحتية المعلوماتية التي يمكنا من تحقيق نفاذية أعلى لعدد أكبر من المواطنين في الدول الثلاثة على الفضاء السيبرانى.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن لقائه مع وزير الاتصالات العراقى، ووزير الاقتصاد الرقمى الأردني تداول التعاون في مجال الخدمات البريدية نظرا عدد المواطنين الموجودين والمتنقلين بين الدول الثلاث أو من يعيشون في دولة غير موطنهم الأصلى ويحتاجون إلى خدمات بريدية موسعة ومتطورة .

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تحدثنا عن التعاون في مجال بناء الكوادر البشرية وتوسيع الخبرات في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرات مشتركة ، بالإضافة إلى اختيار تقنية الذكاء الاصطناعى وتطويعها لمجابهة التحديات التي تاجه مجتمعنا في مجالات هامة مثل الزراعة والبيئة والخدمات الصحية وغيرها .