تعاون مصرى أردنى عراقى بالذكاء الاصطناعى وبناء القدرات وتحقيق الوحدة الرقمية

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباحثات موسعة مع أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس أركان شهاب الشيبانى وزير الاتصالات بجمهورية العراق اللذان يزوران القاهرة؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتدعيم العلاقات الثلاثية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى ذلك فى إطار مسار قمم التعاون الثلاثى التى انطلقت أولى جولاتها فى القاهرة فى مارس 2019 تحت رعاية قادة الدول الثلاث.

هذا وقد تم عقد اجتماع موسع بحضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاتصالات العراقية، ووزارة الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع على أن العلاقات بين الدول الثلاث هى علاقات يؤصلها التاريخ وترسخها الجغرافيا؛ مشيرا إلى أهمية توطيد هذه العلاقات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث وذلك فى ضوء التطور التكنولوجى وما يشهده العالم من ثورة صناعية رابعة تنفتح على كافة التقنيات والتى يمكن الاستفادة منها فى التصدى للتحديات التى تواجه المجتمعات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت محاور التعاون المقترحة بين الدول الثلاث والتى تشمل بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال، وإتاحة الفرص للشباب فى البلدان الثلاثة لتأسيس شركات ترتكز على المعطيات الحديثة؛ مشيرا إلى أنه تم أيضا بحث التعاون فى مجال تقنيات الذكاء الاصطناعى والتى يمكن الاستفادة منها فى عدة مجالات منها الرعاية الصحية وإدارة الموارد المائية والبيئة والزراعة ومعالجة النصوص العربية؛ وذلك بالإضافة إلى التعاون فى مجال الربط البينى وإتاحة النفاذ إلى الفضاء السيبرانى لعدد أكبر من المواطنين فى البلدان الثلاثة بما يسهم فى تحقيق الوحدة الرقمية والنهضة التكنولوجية.

ومن جانبه؛ أكد المهندس أركان شهاب الشيبانى وزير الاتصالات بجمهورية العراق أن المحاور الاستراتيجية الثلاثة للتعاون تفتح الآفاق للتعاون فى محاور متعددة؛ معربا عن تطلعه لإقامة شراكات بين القطاع الخاص فى البلدان الثلاثة مع توفير الدعم من الحكومة لإقامة هذه الشراكات التى ستسهم فى إتاحة فرص عمل للشباب؛ مشيرا إلى أنه تم طرح مقترح أن يتم دعوة شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة العاملة فى البلدان الثلاثة فى ملتقى يقام فى احدى المدن الثلاث (شرم الشيخ أو البصرة أو العقبة) من أجل تحقيق التعاون وإقامة شراكات فيما بينهم.

وأشاد وزير الاتصالات العراقى بالتجربة المصرية فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ موضحا أن العراق لديها خطط للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى 2022؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون مع مصر والأردن للاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال؛ مشيرا إلى اهتمامه بالتعاون فى مجال كابلات الألياف الضوئية والتى تمثل أهمية كبرى بما تحققه من إفادة للتطبيقات الأخرى.

وأوضح أحمد قاسم الهناندة وزير الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية أن هذا اللقاء الثلاثى يعد الأول ولكنه لن يكون الأخير؛ مؤكدا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البلدان الثلاثة يستطيع أن يقوم بدور هام فى تقوية الروابط التاريخية التى تجمع هذه الدول والتى تمثل شعوبها نصف متحدثى اللغة العربية فى المنطقة، وكذلك نصف المستهلكين النهائيين فى المنطقة؛ مشيرا إلى أن العالم يشهد مرحلة من التحول الفكرى والاجتماعى والسياسى والرقمى حيث يعد التحول الرقمى هو أساس عمليات التحول فى ضوء المفاهيم الجديدة التى يشهدها العالم؛ مؤكدا على أهمية تمكين الشباب ودعمهم فى إطار تعزيز الشراكة بين البلدان الثلاثة.

وأبدى الوزير الأردنى اهتمامه بالتعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى وبناء القدرات الرقمية؛ خاصة وأن الأردن فى مرحلة اعداد استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي؛ معربا عن تطلعه إلى الاستفادة من التجربة المصرية فى هذا المجال وإقامة شراكة حقيقية على أرض الواقع للاستفادة من هذه التقنيات فى مختلف المجالات.

وأشار السفير أحمد نايف الدليمى سفير جمهورية العراق لدى مصر إلى عمق العلاقات التاريخية التى تجمع مصر والعراق والأردن والتى تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة؛ مؤكدا على أن مصر لديها تجربة رائدة وخبرات وكفاءات؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من التجربة المصرية.

وأكد السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر أن البلدان الثلاثة لديها ميزات اقتصادية يمكن فى إطارها تحقيق التكامل؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل رافدة سياسية واقتصادية وكذلك المستقبل لشعوب الدول الثلاثة والتى تمثل كتلة بشرية كبيرة تشكل جزء كبير من سكان العالم العربى؛ مشيدا بالانجازات التى تشهدها مصر فى عهد الجمهورية الجديدة والتى تمثل نجاح لكل العرب.

وخلال الاجتماع أكد الوزراء على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية فى البلدان الثلاثة على إقامة شراكات حقيقية فيما بينهم بما يعود بالمنفعة على مواطنى هذه الدول.

وخلال الاجتماع الموسع؛ استعرض الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد دور البريد المصرى فى ترسيخ المنظومة الرقمية فى مصر؛ موضحا التعاون المصرى العراقى الأردنى خلال اجتماعات اتحاد البريد العالمى والتى تشهد دوما توافقا فى الرؤى فيما بينهم؛ مشيرا إلى أوجه التعاون المقترحة فى مجال الخدمات البريدية والمصرفية والحكومية المقدمة من البريد، فيما أوضح المهندس سيف منيب نائب الرئيس التنفيذى لشئون الدولى والمشغلين بالشركة المصرية للاتصالات مشروعات الشركة فى مجال الكابلات الدولية والربط الدولى اتساقا مع خطة الدولة فى صناعة الكابلات الدولية؛ موضحا التعاون فى مجال البنية التحتية الدولية مع الأردن منذ 17 عاما؛ مشيرا إلى أوجه التعاون الثلاثى المقترحة فى هذا المجال.

كما تناولت المهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعى محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى ورؤيتها لتحقيق التنمية والازهار؛ موضحة مشروعات الذكاء الاصطناعى التى هى قيد التخطيط والتنفيذ فى مصر، وكذلك الشراكات المحلية والدولية القائمة، مشيرة إلى التعاون مع دولتى الأردن والعراق فى المجموعة العربية للذكاء الاصطناعى تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما قامت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بتقديم عرض تقديمى عن رؤية الجامعة التى تعد أول جامعة متخصصة فى المنطقة، مشيرة إلى أن الجامعة تهدف إلى تقديم مستوى تعليمى متميز يضاهى أقوى الجامعات العالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة واحتياجات السوق العالمية واعداد شباب مصر والمنطقة للمستقبل، موضحة نظام الدراسة بالجامعة وبرامجها الدراسية.

وأشارت الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات إلى المبادرات التى ينفذها المعهد القومى للاتصالات بالشراكة مع الشركات العالمية لتوفير التدريب التقنى بشهادات دولية؛ موضحة جهود المعهد لبناء قاعدة من المدربين على مستوى الجمهورية؛ مشيرا إلى إمكانية التعاون الثلاثى فى مجال تأهيل المدربين عبر البرامج التفاعلية عن بُعد؛ كما أوضحت الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات أن المعهد باعتباره أحد الأذرع التدريبية للوزارة يقوم بتقديم مصفوفة من المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة التدريب فى مجالات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وأمن المعلومات والبلوك تشين؛ مشيرة إلى إمكانية التعاون الثلاثى المشترك من خلال التوأمة والاستفادة من المبادرات التى يقدمها المعهد عبر الانترنت.

الجدير بالذكر أنه تستمر زيارة الوفد العراقى والأردنى لمصر على مدار يومين؛ ومن المقرر أن يقوم الوفدين بزيارة كلا من مركز البيانات الإقليمى التابع للشركة المصرية للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات. كما سيتم عقد اجتماعات مع البريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وزيارة مركز قياس جودة شبكات الاتصالات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

حضر الاجتماع؛ المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمهندسة غادة لبيب نائب الوزير للتطوير المؤسسى، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وحضر من الجانب العراقى؛ حيدر محمد جواد مدير مكتب وزير الاتصالات العراقى، والمهندس عادل جبار حسن معاون مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية للشئون الفنية، والدكتور ياسر عامر عبد الجبار معاون مدير عام الشركة العامة للبريد والتوفير للشئون الفنية، وهيثم جاسم مدير شئون المراسم بوزارة الاتصالات بالعراق.

فيما حضر من الجانب الأردنى؛ الدكتور نائل عدوان نائب رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومهند غوش المستشار الاقتصادى بسفارة الأردن، وأسماء بشماف سكرتير أول بسفارة الأردن.