الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج الوثائق للمواطنين أمام منازلهم

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

أوفد قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً، لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين، من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية - الغربية – الشرقية - الدقهلية – قنا – دمياط – كفرالشيخ – الفيوم – بنى سويف – الأقصر – المنيا ).

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المناطق، تقرر استمرار القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الشرقية – الغربية - الدقهلية – كفر الشيخ – بنى سويف – المنيا – قنا - الأقصر) بذات المواقع ، بالإضافة إلى الدفع بقوافل أخرى مستحدثة بمحافظة (الغربية) إعتباراً من السبت الموافق 27/11/2021 لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد ( 4 حالات إنسانية) بالمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (محافظتى الغربية - كفرالشيخ) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

ولاقت تلك القوافل قبول وإستحسان من المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد .. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.