الأب المتهم بقتل ابنته في الإسماعيلية: حاولت تأديبها فقتلتها

الإسماعيلية – السيد فلاح

كشف "محمد. ل. هـ" 42 عامًا، عاطل، الأب المتهم بقتل نجلته، "رحاب"، 12 عامًا، بمنطقة ترعة 5 التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية، في أقوله أمام النيابة، إنه اعتاد ضرب أطفاله السبعة بشكل متكرر، لعدم سماعهم كلامه، مشيرا إلى أنه اعتدى عليها بالضرب بخرطوم بسبب عدم انصياعها لأوامره والكف عن اللعب واللهو خارج المنزل، فسقطت مغشيًا عليها، وخرح هاربًا، وقام جيرانها بنقلها إلى المستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكشفت تحريات المباحث في الواقعة، أن الأب، عاطل ومتعاطى للمخدرات، وسبق اتهامه في 9 قضايا ما بين تعاطي وحيازة مواد مخدرة وضرب وتشاجر وسرقة بالإكراه وعدد من القضايا الأخرى، واعتاد ضرب أطفاله السبعة بشكل يومى ومتكرر وربطهم وتقيديهم داخل المنزل، مما تسبب في إصابة بعضهم بشكل مستمرن كما أن المتهم على خلاف مع زوجته بسبب تعديه المستمر عليها وضربها باستمرار، لذاك قررت ترك المنزل منذ 6 أشهر.

وقررت نيابة مركز أبو صوير في الإسماعيلية حبس أب قتل نجلته، 4 أيام على ذمة القضية، بعد أن تعدى عليها بهدف تأديبها على حد قوله، ووفاتها داخل منزلها بمنطقة ترعة ٥ التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا من أهالي منطقة ترعة 5 التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، يفيد بمقتل طفلة داخل منزلها بعد تعدى والدها عليها وهروبه عقب الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبو صوير إلى مكان الحادث، وتحفظت الشرطة علي الحبل وأداة ارتكابه للجريمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث بقيام الأب ويدعى "محمد . ل. هـ" ٤٢ عامًا، عاطل، بضرب نجلته "رحاب" 12 عامًا، حتى الموت، وعقب الحادث فر هاربًا، ونجح رجال الشرطة فى إلقاء القبض عليه، وقال خلال اعترافاته إنه كان يعاقبها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الضرب المبرح، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس الأب 4 أيام على ذمة القضية.

وشيعت أسرة طفلة 12 عامًا، جثمانها، بعد أن صرحت النيابة العامة، بدفن الجثمان، بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعى، لمعرفة أسباب الوفاة، بعد وصولها إلى مستشفى أبو صوير، وبعدها عدة إصابات ويظهر عليها أثار التعذيب والضرب، وتوفيت في بعد وصولها المستشفى.