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إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بأسوان

الأحد، 28 نوفمبر 2021 09:30 ص
إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بأسوان حادث - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أصيب 11 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين "أجرة وملاكى" على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة"، صباح اليوم الأحد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من عمرو أحمد مدير مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من الكيلو 90، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا فى الحادث الذى وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى أجرة ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.


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