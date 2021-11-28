إحباط محاولة تهريب 302 بطاقة ائتمان مع راكب نيجيرى بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، من ضبط كمية من بطاقات الائتمان بحوزة راكب نيجيرى قادم من دبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 913، والقادمة من دبى اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب نيجيرى قادم من الإمارات، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أمجد محمد مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه.

وتم تكليف لجنة من مأمور الجمرك بإشراف عمرو عبدالمنعم رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 302 بطاقة إئتمان ( فيزا ) مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب وداخل جيوبه وعلى جسمه.

قرر الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 200 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .