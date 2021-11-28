أسعار لا تتجاوز 100 جنيه.. افتتاح معرض خيرى بالقومى للبحوث لدعم "حياة كريمة"

كتب ــ محمد صبحى

افتتح الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، المعرض "الخيرى الشامل" لدعم مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بمبنى رؤساء الشعب بالمركز.

وأكد الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، فى بيان، أن فكرة هذا المعرض جاءت في إطار دعم مبادرة "حياة كريمة" وإيمانا بالدور المجتمعي الهام الذي تلعبه تجاه المواطنين البسطاء، بالإضافة الى حرص المركز على أن يكون له دور فعال في تنمية المجتمع بشكل أو بآخر.

ويقيم المعرض اللجنة الاجتماعية بالمركز برئاسة د. علا شرف أستاذ الفارماكولوجي بمعهد البحوث الطبية بالمركز، بالتعاون مع نادى روتارى التحرير ونادى انرويل التحرير ومركز بحوث البناء، وهذا المعرض متاح للجمهور، ويضم تشكيله كبيرة من الملابس (شتوي وصيفي) للرجال والنساء والأطفال، وأحذية، ومفروشات، وسجاد، وبطاطين، وملايات وغيرها، بأسعار رمزية جدا معظمها لا يتجاوز الـ100 جنيه، وأغلبها جديدة مدعمة.