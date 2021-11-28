مبادرة حياة كريمة .. أهالى أسوان يشكرون الرئيس على بناء منازلهم المتضررة من السيول.. فيديو

وقالت إحدى أهالى القرية، إنها تدعو للرئيس السيسي أن يعينه الله على حكم مصر، قائلة:" الرئيس شرفنا بزيارته الكريمة، ومبادرة حياة كريمة وعدتنا بإعادة بناء المنزل في أقل من 10 أيام"، واختتمت قائلة :"ربنا يعينك يا ريس ويبعد عنك ما يسمونهم أعداء النجاح".

فيما روى أحد أهالى القرية تفاصيل تضرر منزله من السيول قائلاً: "بيتي انهار يوم الجمعة يوم الأمطار، وبعد أسبوعين فوجئت بزيارة الرئيس السيسي في منزلى، وقالي هبنيلك بيتك من أول وجديد".

وتابع أحد أهالى قرية غرب أسوان : "يوم زيارة الرئيس كانت عيد، وكما يقولون المطر يأتي بعده الخير والخير فكانت زيارة الرئيس لنا الخير الذى جاء بعد المطر، والرئيس قال لى لدينا 500 شقة جاهزين لو عايز تيجي بشنطة هدومك، ووجه حياة كريمة ببناء المنزل وبدأوا بالفعل".

كما أكدت إحدى الفتيات من أهالى قرية غرب أسوان، أن منزل أسرتها تضرر من السيول وتعرضت إحدى غرف المنزل والتي كان بها "جهازها" حيث كانت تستعد للزفاف فبراير المقبل، قائلة :"السيول بهدلت الدنيا في البلد والحجرة وقعت على جهازي وأنا عروسة وفرحي كان في شهر فبراير المقبل، والرئيس وعدني إنه هيقوم بكل فرحي، وفوجئت بحياة كريمة تأتى بكل أجهزة زفافى".3

واختتمت الفتاة قائلة :" أشكر "بابا السيسي" وأتمنى سيادة الرئيس يحضر فرحي وفرحتي هتكمل بوجوده معايا في فرحى".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية الخميس الماضى لقرى محافظة أسوان، حيث تفقد قرية غرب أسوان، وهى إحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التى شهدتها محافظة أسوان مؤخراً نتيجة موجة الطقس السيئ، وزار الرئيس عددا من المنازل التى تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع لشرح من مسئولي مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التى تقوم بها المؤسسة فى التعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقامت المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في التعامل الفورى مع الأزمة، بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء علي الفور فى ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد 500 منزل لنقل أهالى القرى المتضررين إليها.

كما التقى الرئيس بمجموعة من أهالي القرية في ساحة أحد المنازل، وتفقد أيضاً القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، والتي تأتي ضمن قوافل المساعدات الإنسانية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة.

ووجه الرئيس بضم قرية غرب أسوان وجميع قري مركز أسوان ضمن قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري، والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها.