أزمة نفسية وخلافات مستمرة تكشف لغز مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها بالهرم

كتب أحمد الجعفرى - كريم صبحى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعدما قفزت من شرفة منزلها بالطابق الرابع بمنطقة الهرم، بسبب خلافات مع زوجها، لتلقى مصرعها فى الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن خلافات زوجية مستمرة بين المتوفية وزوجها، تسببت فى إصابتها بأزمة نفسية، ويوم الواقعة، تشاجرت مع زوجها، مما دفعها للقفز من شرفة المنزل؛ لتلقى مصرعها فى الحال.

واستمعت النيابة لأقوال زوج المتوفية، والذى أكد على وجود خلافات مستمرة بينهما، وأنها على أثر تلك الخلافات قفزت من شرفة المنزل وأنها حاول إسعافها بنقلها إلى المستشفى ولكنها لقت مصرعها.