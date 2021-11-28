اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أزمة نفسية وخلافات مستمرة تكشف لغز مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها بالهرم

الأحد، 28 نوفمبر 2021 04:58 م
أزمة نفسية وخلافات مستمرة تكشف لغز مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها بالهرم إسعاف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعدما قفزت من شرفة منزلها بالطابق الرابع بمنطقة الهرم، بسبب خلافات مع زوجها، لتلقى مصرعها فى الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن خلافات زوجية مستمرة بين المتوفية وزوجها، تسببت فى إصابتها بأزمة نفسية، ويوم الواقعة، تشاجرت مع زوجها، مما دفعها للقفز من شرفة المنزل؛ لتلقى مصرعها فى الحال.

واستمعت النيابة لأقوال زوج المتوفية، والذى أكد على وجود خلافات مستمرة بينهما، وأنها على أثر تلك الخلافات قفزت من شرفة المنزل وأنها حاول إسعافها بنقلها إلى المستشفى ولكنها لقت مصرعها.

أضافت التحقيقات أن السيدة لقيت مصرعها في الحال، نتيجة إصابتها التى لحقت بها.

 


اخبار الحوادث

تقرير طبى

الهرم

جثة

دفن

ازمة نفسية

خلافات زوجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة