8 نصائح لخفض فاتورة الكهرباء فى الشتاء أبرزها تشغيل السخان قبل الاستخدام

يرصد "اليوم السابع" لقرائه بعض المعلومات التى تساعد فى تقليل استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء، وبالتالى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك واستغلال هذه الأموال فى مجالات أخرى، وفيما يلى أهم 8 معلومات عن كيفية خفض قيمة فاتورة الكهرباء:

1- الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا.

2- إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.

3- الحرص على تنظيف لمبات الإضاءة.

4- استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد.

5- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

6- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط، ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف، وفصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

7- لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء، اضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ 60 درجة مئوية.

8- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.