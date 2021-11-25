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4 نصائح للتحكم فى استهلاك غلاية المياه وتقليل فاتورة الكهرباء

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:41 م
4 نصائح للتحكم فى استهلاك غلاية المياه وتقليل فاتورة الكهرباء غلاية المياه
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح التى تساعد المواطن على التحكم في استهلاك غلاية المياه الكهربائية، لذلك ينصح باتباع بعض الخطوات البسيطة التي تقلل من استهلاك الغلاية و خفض قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالآتى:
 
1-  حجم غلاية المياه يجب أن يكون موفرا للطاقة ومناسبا لاحتياجاتك اليومية.
 
2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.
 
3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقم بزيادة كمية المياه – يمكنك معايرة عدد الأكواب التى تريدها.
 
4-  فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائى بعد الانتهاء من الاستخدام.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد الاستهلاك

غلاية المياه

فاتورة الكهرباء

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