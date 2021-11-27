6 فوائد لتناول الكزبرة.. أبرزها تطهير الجسم وخفض نسبة السكر

فاطمة ياسر

تعد الكزبرة من الخضراوات المميزة ذات الطعم المميز، ولها العديد من الفوائد المهمة على الصحة، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع " facty "، العديد من الفوائد الصحية لتناولها، ومنها:

- تساعد على خفض سكر الدم:



فعالة في خفض نسبة السكر في الدم، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الكزبرة تسبب زيادة في نسبة الجليكوجين في الكبد، مما يشير إلى أن الجسم يخفض نسبة الجلوكوز في الدم عن طريق تحويله وتخزينه كجليكوجين، وأظهرت دراسة أخرى أن الكزبرة تقلل من نسبة السكر في الدم عن طريق تحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين.

- تخفض نسبة الكوليسترول:



أظهرت إحدى الدراسات أن الكزبرة قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

- تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي:



علاج بعض مشاكل الجهاز الهضمي، كعسر الهضم والإسهال والإمساك.

- تعالج نوبات الصرع :



هذا ما أشارت له بعض الدراسات، لأنها تقلل فرص التعرض لحدوث خلل في الخلايا العصبية بالمخ.

- مدرة للبول:



تعمل الكزبرة كمدر للبول، ولذا فتناولها يساهم بشكل تخلص الجسم من السموم، وتطهيره بشكل دائم.

- تقليل فرص الإصابة بالسرطان:



تحتوي الكزبرة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا تناولك لها يقلل من فرص الإصابة به.