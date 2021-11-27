اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 01:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

6 فوائد لتناول الكزبرة.. أبرزها تطهير الجسم وخفض نسبة السكر

السبت، 27 نوفمبر 2021 01:00 ص
6 فوائد لتناول الكزبرة.. أبرزها تطهير الجسم وخفض نسبة السكر الكزبرة
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد الكزبرة من الخضراوات المميزة ذات الطعم المميز، ولها العديد من الفوائد المهمة على الصحة، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع " facty "، العديد من الفوائد الصحية لتناولها، ومنها:

- تساعد على خفض سكر الدم:
 

فعالة في خفض نسبة السكر في الدم، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الكزبرة تسبب زيادة في نسبة الجليكوجين في الكبد، مما يشير إلى أن الجسم يخفض نسبة الجلوكوز في الدم عن طريق تحويله وتخزينه كجليكوجين، وأظهرت دراسة أخرى أن الكزبرة تقلل من نسبة السكر في الدم عن طريق تحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين.

- تخفض نسبة الكوليسترول:
 

أظهرت إحدى الدراسات أن الكزبرة قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

- تساعد في  علاج اضطرابات الجهاز الهضمي:
 

علاج بعض مشاكل الجهاز الهضمي، كعسر الهضم والإسهال والإمساك.

- تعالج نوبات الصرع :
 

هذا ما أشارت له بعض الدراسات، لأنها تقلل فرص التعرض لحدوث خلل في الخلايا العصبية بالمخ.

- مدرة للبول:
 

تعمل الكزبرة كمدر للبول، ولذا فتناولها يساهم بشكل تخلص الجسم من السموم، وتطهيره بشكل دائم.

- تقليل فرص الإصابة بالسرطان:
 

تحتوي الكزبرة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا تناولك لها يقلل من فرص الإصابة به.

فوائد الكزبرة


الكزبرة

فوائد الكزبرة

تعرف علي فوائد الكزبرة

ما هي فوائد الكزبرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة