اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 03:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5.6 % ارتفاع فى إجمالى متحصلات النقد الأجنبى 2020/2019

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:15 م
5.6 % ارتفاع فى إجمالى متحصلات النقد الأجنبى 2020/2019 دولارات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي عام 2019/2020.
 
ومن أهم المؤشرات بلغ اجمالي متحصلات النقد الأجنبي 128,9 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 122,1 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 5,6%، وجاءت المتحصلات الحكومية كأبرز القطاعات زيادة في متحصلات النقد الاجنبى حيث وصلت الى 3,9 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020  مقابل 0,7 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 457,0 %
 
وبلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي 2,143 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020مقابل124,2مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 15,3% وجاءت مدفوعات الحساب المالي (استثمارات الحافظة) كأبرز أوجه مدفوعات النقد الاجنبى لتصل الى 27,7 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 16,3 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 70,0%
 
وتركزت قيمة متحصــلات النقد الأجنبي الوافــدة من حيث التنوع الجغرافي في المنطقة العربية حيث بلغت قيمتها 1,53 مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة 2,41% من إجمالي المتحصلات الوافدة وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية بقيمة متحصلات تبلغ 3,22 مليار دولار بنسبة 42,0% من اجمالى متحصلات الدول العربية الوافدة.
 
وتركزت مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2019/2020 من حيث التنوع الجغـرافي تجاه دول القارة الأوربية نسبة 1,38% من إجمالي المدفوعــات و بقيمة تبلغ 5,54 مليار دولار مقابل 47,4 مليار دولار العام السابق وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 5,18 مليار دولار  .
 
وانخفضت قيمة التعاملات النقدية ( متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا والتي تضم 21 دولة ( مصر عضو بها ) لتصل إلى 4,1 مليار دولار مقابل 5,1 مليار دولار في العام السابق ، في الوقت الذى ارتفع فيه ميزان المعاملات النقدية ليحقق فائضا يصل الى 2,0 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 3,0 مليار دولار في العام السابق متأثرة بالتوجه العام نحو توطيد العلاقات مع دول القارة الافريقية. 
   
وارتفعت قيمة التعاملات النقدية ( متحصلات ومدفوعات ) مع دول الاتحاد الأوروبي  (EU)  - ( مصر ليست عضو بها ) لتصل إلى 7,75 مليار دولار  مقابل 3,66 مليار دولار  في العام السابق بنسبة ارتفاع  قدرها  2,14 % مع ارتفـاع عجـز ميزان المعاملات النقدية الى 0,17 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 9,13 مليار دولار في العام السابق.

جهاز الاحصاء

النقد الاجنبي

اخبار الاقتصاد

الاحصاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ما هو المسح الصحى للأسرة المصرية الذى يجريه جهاز الإحصاء س و ج

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 07:30 م

جهاز الإحصاء: انتهاء المسح الصحى للأسرة المصرية بمحافظتى القاهرة والجيزة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:22 م

مصر فيها 40 مليون طفل أقل من 18 سنة عام 2021.. جهاز الإحصاء يكشف: نسب التسرب من التعليم بالمرحلة الابتدائية 0.2% و1.7% بالمرحلة الإعدادية.. وتراجع وفيات الأطفال دون الخامسة و26.3% منها بأمراض الجهاز الدورى

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:00 م

جهاز الإحصاء: 41 مليونا عدد الأطفال الأقل من 18 سنة عام 2021

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:57 م

جهاز الإحصاء: معدل البطالة 7.5 ٪ خلال الربع الثالث لعام 2021

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 10:48 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة