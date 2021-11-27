5.6 % ارتفاع فى إجمالى متحصلات النقد الأجنبى 2020/2019

كتب: مدحت عادل

ومن أهم المؤشرات بلغ اجمالي متحصلات النقد الأجنبي 128,9 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 122,1 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 5,6%، وجاءت المتحصلات الحكومية كأبرز القطاعات زيادة في متحصلات النقد الاجنبى حيث وصلت الى 3,9 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 0,7 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 457,0 %

وبلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي 2,143 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020مقابل124,2مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 15,3% وجاءت مدفوعات الحساب المالي (استثمارات الحافظة) كأبرز أوجه مدفوعات النقد الاجنبى لتصل الى 27,7 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 16,3 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 70,0%

وتركزت قيمة متحصــلات النقد الأجنبي الوافــدة من حيث التنوع الجغرافي في المنطقة العربية حيث بلغت قيمتها 1,53 مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة 2,41% من إجمالي المتحصلات الوافدة وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية بقيمة متحصلات تبلغ 3,22 مليار دولار بنسبة 42,0% من اجمالى متحصلات الدول العربية الوافدة.

وتركزت مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2019/2020 من حيث التنوع الجغـرافي تجاه دول القارة الأوربية نسبة 1,38% من إجمالي المدفوعــات و بقيمة تبلغ 5,54 مليار دولار مقابل 47,4 مليار دولار العام السابق وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 5,18 مليار دولار .

وانخفضت قيمة التعاملات النقدية ( متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا والتي تضم 21 دولة ( مصر عضو بها ) لتصل إلى 4,1 مليار دولار مقابل 5,1 مليار دولار في العام السابق ، في الوقت الذى ارتفع فيه ميزان المعاملات النقدية ليحقق فائضا يصل الى 2,0 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 3,0 مليار دولار في العام السابق متأثرة بالتوجه العام نحو توطيد العلاقات مع دول القارة الافريقية.

وارتفعت قيمة التعاملات النقدية ( متحصلات ومدفوعات ) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU) - ( مصر ليست عضو بها ) لتصل إلى 7,75 مليار دولار مقابل 3,66 مليار دولار في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 2,14 % مع ارتفـاع عجـز ميزان المعاملات النقدية الى 0,17 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 9,13 مليار دولار في العام السابق.