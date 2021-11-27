اليوم السابع
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4 طرق غذائية لتنظيف الجسم وتطهيره من السموم.. أبرزها البصل والماء بالليمون

السبت، 27 نوفمبر 2021 09:00 ص
4 طرق غذائية لتنظيف الجسم وتطهيره من السموم.. أبرزها البصل والماء بالليمون تطهير الجسم
فاطمة ياسر

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إذا كنت ترغب في تنشيط وتجديد خلايا جسمك يمكن الاعتماد على فكرة الديتوكس لتنظيف الجسم، وستقدم أفضل طرق لتنظيف وتطهير الجسم من السموم المتراكمة داخله، وذلك وفقا لموقع " healthline"، ومنها:

-الماء بالليمون:
 

يمكنك وضع شرائح الليمون في كوب من الماء الدافئ وتناوله يوميا، فهذه النصيحة تساهم في تطهير وتنظيف جميع أعضاء الجسم بشكل عام والكبد بشكل خاص.

-البصل والثوم:
 

هل تعلم أن تناولك للأطعمة التي من دورها تقليل الالتهابات في الجسم خيارات جيدة في تطهير وتنقية الجسم؟ هذا ما أكده التقرير، ونصح بضرورة تناول البصل والثوم لأنها تحمي الجسم من الالتهابات وأيضا تعمل علي تطهيره من السموم.

-البروكلي واللفت:
 

يطلق عليها الخضراوات الصليبية، ولذا تناولك لها يعد خيارا جيدا يساهم بشكل كبير في تنقية الجسم من السموم، وتطهيره.

-تناول الشاي الأخضر:
 

نظرا لاحتواء الشاي الأخضر علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا يجعله من المشروبات التي تساهم بشكل كبير في تقليل تراكم السموم بالجسم، ويعمل على تطهيره وتعزيز وظائف الكبد.

 

تطهير الجسم

 


السموم

تطهير الجسم من السموم

نصائح لتطهير الجسم

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