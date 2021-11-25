طهر جسمك وتخلص من السموم المتراكمة بالأكل والشرب .. تعرف على شروط الديتوكس

فاطمة ياسر

هل ترغب في التخلص من السموم المتراكمة في جسمك؟..لذا عليك قرائه الأسطر القادمة لأن التقرير المنشور عبر موقع "-bodyandsoul-" سيقدم لك العديد من الحيل الغذائية التي تساعد في هذا الأمر.

من الواقع أن تطهير الجسم من السموم المتراكمة داخله عملية يطلق عليها ديتوكس، وهذا الأمر يساعد في تنشيط الجسم، وتجديد الدم داخله، وأيضا يعمل علي التقليل من الإصابة بالأمراض، وخاصة المرتبطة بأمراض الكلي، ولذا أقرأ بتأنٍ الأسطر القادمة وقم بعملية تجديد لخلايا وشرايين الجسم.

في بداية الأمر عليك التخلص من بعض العادات غير الصحية، ومن أبرزها الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية، والأطعمة السريعة، وتناول الأطعمة الصحية.

فإذا كنت مدمنًا على تناول المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة وأيضا المليئة بالسكر ، فمن المحتمل أنك ستعاني بضعة أيام من الشعور بالصداع والغثيان و بالضعف عن اتباع النظام الخاص بطرد السموم في الجسم، ولذا عليك الإكثار من شرب السوائل، و مرور 24 إلى 48 ساعة من قيامك بالنظام سنتشعر بزيادة الطاقة ، وتحسين النوم ، وتحسين وظيفة الأمعاء وتوهج الجلد.

وأكد التقرير، أنه يستغرق التخلص من السموم المفيد ما بين أسبوع إلى شهر ، اعتمادًا على حالتك الصحية وعاداتك اليومية.

ما يجب تجنبه خلال اتباعك لنظام التخلص من السموم هو

-السكر .

- الكحول.

-الشاي والقهوة.

- أي شيء مصطنع كالمحليات والنكهات والملونات.

- الطعام المقلى

ماذا نأكل خلال اتباعنا لنظام التخلص من السموم بالجسم:

- كل الفاكهة والخضروات.

- البقوليات.

- المكسرات والبذور.

- البيض.

- الدجاج.

-السمك.

- زيت زيتون وجوز الهند معصور على البارد.

ماذا تشرب خلال اتباعك لنظام التخلص من السموم في الجسم:

- ثلاثة لترات من السوائل يوميا.

- عصائر الفاكهة والخضروات.

- شاي الاعشاب.