14 كلية بجامعة حلوان تحسم انتخابات الاتحادات الطلابية.. اعرف التفاصيل

كتب محمد صبحى

تبدأ انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات بعد غد الأحد 28 نوفمبر الجارى، إلا أن هناك بعض الكليات فى جامعة حلوان حسمت الانتخابات قبل انطلاق الماراثون وبلغ عدد الكليات التى لا يجرى بها انتخابات فى جامعة حلوان 14 كلية وهى" الاقتصاد المنزلى - السياحة والفنادق - التربية الرياضية بالجزيرة - الحقوق - التمريض - التربية - التكنولوجيا والتعليم - التربية الرياضية بالهرم - الخدمة الاجتماعية - الحاسبات والذكاء الاصطناعى - التربية الموسيقية - الصيدلة - العلوم - الفنون التطبيقية" وذلك لكون إعداد المرشحين والمتقدمين تناسب إعداد اللجان.

ومن المقرر أن تشهد 7 كليات من كليات جامعة حلوان انتخابات الاتحادات الطلابية، وهى (الفنون الجميلة - التجارة وإدارة الأعمال - الآداب - الطب - هندسة حلوان - هندسة المطربة - التربية الفنية).

وكانت قد أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2021-2022 بإجمالي 821 طالبا وطالبة مقسمين 421 طالبا و400 طالبة، بمختلف كليات الجامعة :"لجنة الأسر تضم 55 طالبا و65 طالبة، لجنة الفنى 53 طالبا 78 طالبة، الرياضى 84 طالبا 26 طالبة، الثقافى 53 طالب 69 طالبة، الجوالة 60 طالبا 39 طالبة، الاجتماعى 65 طالبا 61 طالبة، العلمى 51 طالبا 62 طالبة".

وجاءت أعداد المرشحين النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي:

كلية الفنون الجميلة 71، التجارة وإدارة الأعمال 55، الآداب 32، الطب 33، هندسة حلوان 56، هندسة المطرية 69، التربية الفنية 50.

وفي الكليات التي ليس بها انتخاب : الاقتصاد المنزلي 29، السياحة والفنادق 16، التربية الرياضية بالجزيرة 25، الحقوق 55، التمريض 18، التربية 37، التكنولوجيا والتعليم 25، التربية الرياضية بالهرم 53، الخدمة الإجتماعية 45، الحاسبات والذكاء الاصطناعي 31، التربية الموسيقية 16، الصيدلة 30، العلوم 50، الفنون التطبيقية 25.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان للعام الجامعي 2021-2022 من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، ط الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا .