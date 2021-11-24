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جامعة حلوان: توفير لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 سنة للتطعيم ضد كورونا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:31 ص
جامعة حلوان: توفير لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 سنة للتطعيم ضد كورونا جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة حلوان توفير لقاح فايزر للطلاب الذين لم يتخط سنهم 18 سنة بمستشفى الطلبة جامعة حلوان بجوار كلية الهندسة بحلوان، اعتباراً من الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، في ضوء توجه الدولة لتطعيم طلاب الجامعات، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الغير ملقحين إلى الجامعات وجهود جامعة حلوان لتوفير التطعيم، وماتم بالفعل من تطعيم 115000 من منتسبي جامعة حلوان.
 
يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبة، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، واتحاد الطلاب. 
 
شدد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية تلقي اللقاح لسلامة المواطنين والتخفيف من حدة الأعراض والإصابة بفيروس كورونا، لذا سعت الجامعة لتوفير لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 عام، كما قدم  الشكر للأطقم الطبية، على مابذلوه من جهد لتحقيق هذا الهدف في أمان وسلامة تامة في ظل إجراءات احترازية مشددة، بجانب متابعتهم الدورية لمتلقي اللقاح. 
 
أوضح  الدكتور محمود عابد توافر اللقاح لجميع الطلاب الأقل من 18 عاماً، حيث سيحصلون على لقاح فايزر نظراً لمأمونيته بالنسبة لتلك الفئة العمرية، وفقاً للبرتوكولات الدولية.

جامعة حلوان

اخبار مصر

تطعيم كورونا

لقاح كورونا

لقاح فايزر

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