يد مقطوعة تعود للحياة.. العملية نجحت والكف استعادت وظيفتها بعد 6 شهور من الجراحة

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، مع أحد أعضاء الفريق الطبى الدكتور محمد أبو عيشة، والذى نجح فى إجراء جراحة ليد مبتورة بآلة حادة لمريض يبلغ من العمر 20 عاما، في شهر مايو من العام الجاري بقسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية.



وأوضح الدكتور محمد أبو عيشة مدرس جراحة التجميل والحروق، أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية، في حالة حرجة نتيجة جرح قطعي بآلة حادة نتج عنه بتر شبه كامل لليد اليسرى، وعلى الفور تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة من أشعات وتحاليل وصرف كميات الدم اللازمة نتيجة النزيف المتواصل، وخلال نصف ساعة بدأ فريق التخدير فى عمله داخل غرفة العمليات وقام الفريق الجراحى في إعادة توصيل الأوتار والأعصاب والأوعية الدموية عن طريق جهاز الجراحات الميكرسكوبية فى جراحة استمرت أكثر من ستة ساعات، وبعد الجراحة ومتابعة الحالة تم التبين من إعادة الوظائف الحيوية لليد والمريض يخضع للعلاج والمتابعة بقسم جراحة التجميل بالمستشفيات الجامعية.



وأضاف أبو عيشة، أن المريض يتابع وفق جدول زمنى محدد للتأكد من عودة الوظائف الحيوية واليد تعمل بشكل طبيعي، وبعد مرور ستة أشهر على إجراء الجراحة تم التأكد من انتظام الحركة والوظائف الأساسية لليد التى تم بترها.



ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمهارات المتقدمة لأعضاء قسم جراحة التجميل وأعضاء الفريق الجراحى برئاسة الدكتور محمد النحاس، ومعاونة كل من الدكتور أحمد سمير فرج، والدكتور محمد أبو عيشة، والدكتور بولا ناجى، وكذلك فريق التخدير تحت إشراف الدكتورة غادة علي، والدكتورة سمر عادل، والدكتورة سهيلة صبري، والدكتور محمد أبو العلا، والدكتورة سندس نصار، وطاقم التمريض الذى ضم كل من علاء مسعد، و محمود جاب الله، مروة مجدى.





وأوضح الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن جراحات التجميل من الجراحات الدقيقة و التى تحتاج إلي مهارات متقدمة جدا، و تتميز مستشفيات جامعة المنوفية بأن تضم نخبة متميزة من الأطباء في تخصص جراحة التجميل و الجراحات الدقيقة الاخري، كما أشار سيادته إلي أنه تم إجراء الجراحة بإستخدام الميكروسكوب الجراحى لدقته العالية في مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة فهو يعطى افضل النتائج.



الدكتور محمد أبو عيشة مدرس جراحة التجميل و الحروق



دكتور محمد أبو عيشة مدرس جراحة التجميل و الحروق



