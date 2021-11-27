وزير الكهرباء: استراتيجية الطاقة 2035 ستشمل الهيدروجين الأخضر

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه جارى العمل على تحديث استراتجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة ، كاشفا أن الهيدروجين الاخضر سيكون وقود المستقبل خلال السنوات المقبلة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" الي أنه هناك تعاون مع عدد من الشركات العالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ 5 مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير.

وتابع شاكر أن مصر تتميز بكم هائل من مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.