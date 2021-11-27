نيوزيلندا توقف رحلات الطيران المباشر مع 9 دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

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قررت نيوزيلندا، اليوم السبت، وقف رحلات الطيران المباشر مع 9 دول أفريقية، باستثناء نقل مواطنيها، وتصنيف هذه الدول بـ "عالية الخطورة"، جراء متحور (أوميكرون) الجديد من فيروس كورونا.



وذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" النيوزيلندية أن الحكومة صنفت 9 دول إفريقية على قائمة الدول عالية الخطورة وأوقفت الرحلات المباشرة، باستثناء عودة المواطنين النيوزيلنديين منها، وضمت كلا من جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وسيشل ومالاوي وموزمبيق.



وبوقت سابق من اليوم، طمأن وزير الصحة النيوزيلندي، كريس هيبكينز مواطنيه قائلا "إنه لم يتم، حتى الآن، رصد حالات حاملة لمتحور (أوميكرون) لفيروس كورونا المستجد، رغم أن التحقق من هذا الأمر لا يزال في مراحل مبكرة".



وأضاف "لا يزال فهمنا لمتغير أوميكرون في مراحله الأولى، ونحن على ثقة بأن هذا المتحور لم يدخل نيوزيلندا بعد، لقد تم رصد مئات الحالات على الحدود خلال الشهور الأخيرة وتم وضعهم في عزلة، والتعرف على التسلسل الكامل للجينوم الخاص بهم، وتم التأكد أنهم جميعا يحملون متحور دلتا".



وجاء هذا الحظر الذي فرضته نيوزيلندا بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية ظهور متحور جديد، يحمل اسم "أوميكرون"، لديه نسبة عدوى عالية الخطورة من أي متحور آخر للفيروس، لأنه يمكنه تعديل نفسه حتى 30 مرة، مما يعني إمكانية سرعة انتشاره.