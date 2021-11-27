اليوم السابع
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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن كرتون دون حدوث إصابات بوسط الإسكندرية

السبت، 27 نوفمبر 2021 05:37 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن كرتون دون حدوث إصابات بوسط الإسكندرية حريق - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق فى مخزن كرتون، دون إصابات، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.
 
تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور تبلغ لقسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بوجود حريق فى شارع حمام الورشة بالإسكندرية تابع لقسم شرطة المنشية، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية الي مكان الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق فى مخزن الكرتون وتم السيطرة عليه دون اصابات، وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
وكانت سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى مخزن كرتون، الجمعة، دون إصابات.
 
البداية كانت بتلقى قسم شرطة المنشية بلاغا بوجود حريق فى شارع حمام الورشة بالإسكندرية تابع لقسم شرطة المنشية، وتم إبلاغ الحماية المدنية والدفع بسيارتها، وبالمعاينة تبين أن الحريق فى مخزن الكرتون، وتم السيطرة عليه دون إصابات، وتحرير محضر بالواقعة.
 
 
 

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