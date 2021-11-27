ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن كرتون دون حدوث إصابات بوسط الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية ، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق فى مخزن كرتون، دون إصابات، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور تبلغ لقسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بوجود حريق فى شارع حمام الورشة بالإسكندرية تابع لقسم شرطة المنشية، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية الي مكان الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق فى مخزن الكرتون وتم السيطرة عليه دون اصابات، وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.