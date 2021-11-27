وذكرت صحيفة ميل أون لاين البريطانية اليوم السبت ، أن أحد الضحايا الاشخاص الثلاثة قتلوا نتيجة تساقط الاشجار في حوادث متفرقة في ثلاثة أماكن مختلفة بالبلاد ، فيما أسفرت الرياح العاتية والأمطار والثلوج عن انقطاع التيار الكهربائي على أكثر من 130 ألف منزل في المملكة المتحدة.

وحثت الشرطة المواطنين على عدم السفر إلا عند الضرورة القصوى بعد إغلاق الطرق بسبب الحطام المتساقط في المناطق الأكثر تضرراً في اسكتلندا.