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لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم بسبب تساقط الاشجار فى بريطانيا ، نتيجة الرياح الناتجة عن العاصفة أروين والتي بلغت سرعتها 100 ميل(160 كيلو متر تقريبا).

وذكرت صحيفة ميل أون لاين البريطانية اليوم السبت ، أن أحد الضحايا الاشخاص الثلاثة قتلوا نتيجة تساقط الاشجار في حوادث متفرقة في ثلاثة أماكن مختلفة بالبلاد ، فيما أسفرت الرياح العاتية والأمطار والثلوج عن انقطاع التيار الكهربائي على أكثر من 130 ألف منزل في المملكة المتحدة. وحثت الشرطة المواطنين على عدم السفر إلا عند الضرورة القصوى بعد إغلاق الطرق بسبب الحطام المتساقط في المناطق الأكثر تضرراً في اسكتلندا.

يذكرأن، قررت بريطانيا إلزام جميع الوافدين بالخضوع لحجر صحى لحين ظهور نتيجة سلبية لفحص كورونا.

و أعلن وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد، اليوم السبت، ضمّ 4 دول أفريقية إلى قائمة حظر السفر لبريطانيا، وهى أنجولا وموزمبيق ومالاوى وزامبيا، وذلك بداية من فجر غد الأحد.

وقال جاويد - فى تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- "لقد تحركنا سريعا وبالفعل يعزل الأفراد المصابون بسلالة أوميكرون الجديدة أنفسهم، بينما يجرى ترصد من تواصل معهم".

وأكد جاويد أن السلطات البريطانية ستبذل ما بوسعها لحماية المواطنين ضد التهديد الجديد، موضحا أن ذلك هو سبب رفع سعة إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد فى المجتمعات المتأثرة، وفرض حظر سفر من وإلى 4 دول جديدة وهى مالاوى وموزمبيق وزامبيا وأنجولا.

وشدد جاويد على أن الحكومة البريطانية لن تتردد فى اتخاذ المزيد من الخطوات إذا تطلب الأمر، محذرا من أن ظهور السلالة الجديدة هى "تذكير قاس بأننا لم نخرج بعد من الجائحة".