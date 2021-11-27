مقتل شاب وإصابة آخر فى مشاجرة بالغربية بسبب معاكسة فتيات

الغربية مصطفى عادل

لقي شاب حتفه وأصيب آخر بجروح طعنية فى مشاجرة شهدتها مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بسبب معاكسة فتيات وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طوارئ جامعة طنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بطريق طنطا – قطور الزراعي بالقرب من مول طنطا ومقتل شاب وإصابة آخر بجروح طعنية.

انتقل على الفور ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين مقتل سائق توك توك وإصابة آخر بجرح طعني وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وتبين من الفحص المبدئي للواقعة، نشوب مشاجرة بين القتيل والمصاب طرف أول وبين شاب وآخرين طرف ثان بسبب معاكسة فتيات، ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف غموض الواقعة.

من ناحيه اخرى لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة تم التحفظ على الجثة بالمشرحة ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.