مفوضية الصحة الأوروبية: خطر انتشار متحور كورونا الجديد فى أوروبا مرتفع جدا

كتب محمد جمال

أعلنت وكالة صحية أوروبية، أن خطر انتشار متحوّر كوفيد الجديد "أوميكرون" في أوروبا "مرتفع إلى مرتفع جداً"، وفي تقرير لتقييم المخاطر قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "إي سي دي سي"، إن "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحور سارس-كوف-2 أوميركون في الاتحاد الأوروبى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تمّ تقييمه من مرتفع إلى مرتفع جداً"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ورفع العالم درجة استعداده لمواجهة متحور كورونا الجديد، حيث قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" يتزايد فى كل مقاطعات جنوب إفريقيا. وعقد خبراء منظمة الصحة العالمية، اجتماعًا؛ لبحث ما يخص المتغير الجديد لفيروس كورونا، والذى ظهر فى جنوب إفريقيا، والذى يعرف باسم (بى 1.1.529). وقال كريستيان لوندمير المتحدث باسم المنظمة - فى مؤتمر صحفى - أن المنظمة سوف تتبادل توصياتها مع الحكومات بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات، وأضاف أن الدول عليها أن تقوم بتحديد ما يتعلق بإجراءات السفر بناء على تقييم للمخاطر، مشيرًا إلى أن الباحثين يعملون على تحديد مدى سرعة انتشار المتغير الجديد وقابلية انتقاله وكيفية تأثيره على علاجات ولقاحات كورونا المستخدمة. وأضاف أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 100 تسلسل من السلالة المتحورة، وقد أظهر التحليل المبكر أنها تحتوي على عدد كبير من الطفرات التي تتطلب مزيدًا من الدراسة، لافتًا إلى أن المنظمة ستطلب من الدول اتخاذ إجراءات لمواجهة السلالة المكتشفة حديثًا، مضيفًا أن الخبراء سيشاركون الدول المعلومات المتوفرة. من جانيها أعلنت الأردن تطبيق الحجر الصحي 14 يوما على المواطنين القادمين من جنوب أفريقيا، وأعلن المغرب منع دخول مواطني 7 دول تقع فى جنوب قارة أفريقيا ظهر فيها متحور كورونا الجديد، كما أعلنت روسيا تقييد حركة السفر من بعض الدول الأفريقية بسبب متحور كورونا الجديد، وكانت الأردن أعلنت تطبيق الحجر الصحي 14 يوما على المواطنين القادمين من جنوب أفريقيا.

وأعلنت شركة موديرنا للأدوية، أنها ستطور جرعة معززة مضادة لمتحور فيروس كورونا الجديد الذى أسمته منظمة الصحة العالمية "أوميكرون"، بحسب "الشرق بلومبرج".

فيما قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" يتزايد فى كل مقاطعات جنوب إفريقيا.

وعقد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اجتماعًا؛ لبحث ما يخص المتغير الجديد لفيروس كورونا، والذى ظهر فى جنوب إفريقيا، والذى يعرف باسم (بى 1.1.529).

وقال كريستيان لوندمير المتحدث باسم المنظمة - فى مؤتمر صحفى اليوم - أن المنظمة سوف تتبادل توصياتها مع الحكومات بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات، وأضاف أن الدول عليها أن تقوم بتحديد ما يتعلق بإجراءات السفر بناء على تقييم للمخاطر، مشيرًا إلى أن الباحثين يعملون على تحديد مدى سرعة انتشار المتغير الجديد وقابلية انتقاله وكيفية تأثيره على علاجات ولقاحات كورونا المستخدمة.