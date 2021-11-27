مصر للطيران تشارك في مؤتمر استدامة الطيران الأوروبي ببروكسل

كتبت رحاب نبيل

شاركت مصر للطيران في مؤتمر قمة الاستدامة للطيران المنعقد ببروكسل، لطرح جهود مصر للطيران، وكذا وجهة نظر الشركة الوطنية في بعض الأمور التي جري مناقشتها، تأكيدًا على دور مصر للطيران الفعال في خفض الانبعاثات والالتزام بتحقيق أهداف الأمم المتحدة، في مجال التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تضع موضوع التنمية المستدامة وأدائها البيئي في خفض الإنبعاثات على قائمة أولوياتها في ظل نقص الموارد الطبيعية على المستوى العالمي.

وأضاف أبو العينين أن مصر للطيران عززت أسطولها بطائرات حديثة لتحسين التشغيل وإستهلاك الوقود وساهم ذلك في تقليل إستهلاكنا للوقود بنسبة 20% مما ساعد علي خفض العوامل المؤثرة على التغير المناخى، كما قامت بإدارة المخلفات بالشكل الأمثل في إعادة تدوير المواد المستخدمة وخفض إستهلاك المواد البلاستيكية وأيضا الإعتماد علي الطاقة النظيفة من خلال المباني صديقة البيئة مثل مستشفي مصر للطيران والبحث في مجال الإعتماد علي الطاقة الشمسية مما يؤدي الي تقليل الوطأة الحرارية و دراسة استخدام الوقود المستدام.

وخلال المؤتمر تم عقد مناظرة بحضور مدير إتحاد النقل الجوي الدولي، والمدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الاوروبي والرئيس التنفيذي لشركة ايزي چيت كما تم مناقشة مستقبل الطيران في ضوء خطة 2030 و 2050 وإستخدام الوقود الحيوي للوصول الي صفر انبعاثات بحلول 2050 و الإستثمار في تكنولوجيا صناعة الطيران، وقد شارك من مصر للطيران في المؤتمر الطيار كريم جميل مدير إدارة التخفيف ومعادلة الانبعاثات بقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.