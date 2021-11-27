اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 04:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصادر مقربة من وائل الإبراشى تنفى شائعة وفاته: حالته الصحية تحسنت

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:53 م
مصادر مقربة من وائل الإبراشى تنفى شائعة وفاته: حالته الصحية تحسنت الإعلامى وائل الإبراشى
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت مصادر مقربة من الإعلامى وائل الإبراشى، شائعة وفاته التى انتشرت قبل قليل على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وأكدت المصادر أن الحالة الصحية للإعلامى الكبير تحسنت بشكل كبير، لافته إلى أن المقربين منه يحفزونه طوال الوقت للظهور مرة أخرى.

 

وكانت شائعات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى، اليوم السبت، تشير إلى وفاة الإعلامى الكبير وائل الإبراشى، دون نسب المعلومات إلى مصادر موثوقة.

 

ويشار إلى أن حالة الإعلامى وائل الإبراشى شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية، بعد معاناة طويلة مع مضاعفات فيروس كورونا، ووفقاً لما ذكره الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فى مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية – خلال شهر سبتمبر الماضى – أكد أن حالة الإعلامى وائل الإبراشى باتت تشهد تحسنًا كبيرًا، وذلك بعدما كشفت تحاليل كورونا التى يجريها بشكل دورى تطورات إيجابية بالمقارنة مع حالته فى بداية إصابته بالفيروس نهاية العام الماضى.

 

وأكد الدكتور حسام حسنى أن رئتيه تعافتا بشكل كبير، وعادت أنسجتهما لقوتها مرة أخرى، متوقعًا أن يعود الإعلامى الكبير إلى عمله مرة أخرى لاستئناف تقديم برنامجه على شاشة التلفزيون المصرى.

 

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.

 


وفاة وائل الابراشى

وائل الابراشى

شائعة وفاة وائل الابراشى

شائعه وفاه وائل الابراشى

وفاه وائل الابراشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد 9 أشهر من إصابته بكورونا.. تطورات حالة وائل الإبراشى الصحية.. فيديو

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 12:59 ص

تطورات حالة وائل الإبراشى بعد 9 أشهر من إصابته بكورونا

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 04:20 م

وائل الإبراشى يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية.. يطمئن جمهوره ويعود للشاشة قريبا

السبت، 21 أغسطس 2021 01:07 ص

وائل الإبراشي يطمئن جمهوره وأصدقاءه ويعود إلى الشاشة قريبا

الجمعة، 20 أغسطس 2021 02:55 م

يوسف الحسيني: وائل الإبراشى 100 فل و14 والناس اللي بتطلق الشائعات هتستفاد إيه

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 12:01 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة