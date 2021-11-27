مصادر مقربة من وائل الإبراشى تنفى شائعة وفاته: حالته الصحية تحسنت

كتب محمد رضا

نفت مصادر مقربة من الإعلامى وائل الإبراشى، شائعة وفاته التى انتشرت قبل قليل على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وأكدت المصادر أن الحالة الصحية للإعلامى الكبير تحسنت بشكل كبير، لافته إلى أن المقربين منه يحفزونه طوال الوقت للظهور مرة أخرى.

وكانت شائعات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى، اليوم السبت، تشير إلى وفاة الإعلامى الكبير وائل الإبراشى، دون نسب المعلومات إلى مصادر موثوقة.

ويشار إلى أن حالة الإعلامى وائل الإبراشى شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية، بعد معاناة طويلة مع مضاعفات فيروس كورونا، ووفقاً لما ذكره الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فى مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية – خلال شهر سبتمبر الماضى – أكد أن حالة الإعلامى وائل الإبراشى باتت تشهد تحسنًا كبيرًا، وذلك بعدما كشفت تحاليل كورونا التى يجريها بشكل دورى تطورات إيجابية بالمقارنة مع حالته فى بداية إصابته بالفيروس نهاية العام الماضى.

وأكد الدكتور حسام حسنى أن رئتيه تعافتا بشكل كبير، وعادت أنسجتهما لقوتها مرة أخرى، متوقعًا أن يعود الإعلامى الكبير إلى عمله مرة أخرى لاستئناف تقديم برنامجه على شاشة التلفزيون المصرى.

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.