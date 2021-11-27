اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 05:03 م
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مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية أمام أحد أبواب المسجد الأقصى

السبت، 27 نوفمبر 2021 05:01 م
مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية أمام أحد أبواب المسجد الأقصى مستوطنون إسرائيلون _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ

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أدى عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صلوات تلمودية بساحة الإمام الغزالى أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

 

وقال شهود عيان، إن نحو 25 مستوطنا تجمعوا فى ساحة الغزالي، وقاموا باستفزاز الأهالي، وأدوا طقوسا تلمودية أمام باب الأسباط، فيما رد المصلون عليهم بالتكبيرات من داخل الأقصى.

 

كانت لجنة التربية والتعليم فى الكنيست الإسرائيلية، أوصت الخميس الماضي، بإدراج المسجد الأقصى، ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية، ودمج مواد تعليمية فى البرنامج التعليمى لدروس التاريخ، وذلك لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967، فى مسعى لفرض واقع جديد على الأقصى، ومن أجل تمرير سياسة الاقتحامات الذى يريد الاحتلال فرضها بأعدادٍ كبيرة من خلال دمج المدارس بها".

 


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