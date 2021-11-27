مسئول عن "حفل الكباش": نفذنا مشهد البحيرة المقدسة فى 7 أيام فقط

إبراهيم حسان

قال المهندس محمد عطية، المسئول عن الإشراف الفني والديكور بحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، إن المشهد الذى ظهر بشكل رائع لفتيات يرقصن في البحيرة المقدسة، يعتبر مشهدا استعراضيا أو مسرحيا، يحكي عن شيء كان يحدث أيام القدماء المصريين.

أضاف عطية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن هناك صعوبات كبيرة واجهت فريق العمل أثناء تنفيذ مشهد البحيرة المقدسة، ولكن تم تجاوز كل تلك الصعوبات لتقديم مشهد يليق بعظمة الحضارة المصرية، مردفا: "مشهد البحيرة المقدسة تم التحضير له في 7 أيام فقط".

وأشاد المسئول عن الإشراف الفني والديكور بحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، أن الحفل شهد العديد من المشاهد الرائعة عن عظمة الحضارة المصرية.

وشهد حفل افتتاح طريق الكباش مساء الخميس الماضى، انطلاقة تاريخية وأسطورية، وسط اهتمام عالمى وترقب لفعاليات إحياء أقدم ممر تاريخى يعود عمره لما يزيد عن 3 آلاف عام، ويربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك على امتداد نحو 2700 متر، وهو يعد أهم مشروع أثرى فى القرن الـ 21 وفى عام 2021.

وقد تم هذا المشروع بما فيه من أعمال للترميم بأيادى مصرية خالصة، ويعد افتتاح طريق الكباش هو ثانى أكبر حدث عالمى تنظمه مصر خلال عام، ففى أبريل الماضى تم تنظيم موكب المومياوات من المتحف المصرى بوسط القاهرة إلى متحف الحضارة، وهو ما يعكس ما وصلت إليه الدولة من تطور وتقدم فى إبراز كنوزها التاريخية، وهو فخر لكل مصرى ويمثل عرس للحضارة المصرية وتاريخ البشرية بأكملها من خلال ما قدمه أجدادنا، وسيساهم ذلك فى عملية الترويج للسياحة المصرية، وتنعكس بشكل كبير على نسب الإقبال على السياحة المصرية فى الأشهر المقبلة.