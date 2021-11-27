اليوم السابع
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مدير معابد الكرنك: 700 عامل اشتغلوا 18 ساعة فى اليوم من أجل حفل الكباش

السبت، 27 نوفمبر 2021 08:27 م
مدير معابد الكرنك: 700 عامل اشتغلوا 18 ساعة فى اليوم من أجل حفل الكباش حفل طريق الكباش
كتب أيمن رمضان

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قال الطيب غريب، مدير معابد الكرنك، إن العالم كافة شاهد مصر في أجمل صورة، خلال حفل طريق الكباش، الخميس الماضى، وتابع:" وجميعاً نسعى إلى أن تكون هذه الصورة هي السائدة والثابتة للعالم كافة عن أرض الكنانة".
 
وأضاف "غريب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن أكثر من 700 فرد كانوا يعملون يومياً دون كلل أو ملل كون العمل كان يعكس صورة مصر الحقيقية ولذلك حرص كافة المشاركين والعاملين على أن تخرج الصورة كما ينبغي أن تكون.
 
ولفت "غريب"، إلى أن عمل الـ700 فرد كان يبدأ يومياً من الصباح الباكر وحتى الساعات من اليوم التالى، وتابع:"كنا نعمل أكثر من 18 ساعة يومياً في جو من التناغم والانسجام وهو ما ظهر خلال الحفل".
 

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حفل طريق الكباش

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