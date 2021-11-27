مدير المركز الثقافى الروسى يشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية في افتتاح مهرجان اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "حياة جديدة بروح جديدة" بمكتبة الإسكندرية، بحضور بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية.

وقدم مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية درعا تذكاريا لمنظمى الحفل وألقى كلمة عن دور المجتمع الأهلي في دعم ذوي الإعاقة في روسيا.

يذكر أنه قد أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية ، و الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم و الطلاب.

وتطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا الأحد الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة- تأهيل "ضمن المبادرات المجتمعية التى تسعى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وبناء قدراتهم الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك فى إطار تعزيز الجهود الخاصة بتمكين ودمج كافة الأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.