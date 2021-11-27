محافظ الإسماعيلية: التأمين الصحى الشامل أحدث طفرة بالخدمات الطبية فى المحافظة

كتب ـ وليد عبد السلام

أكد اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، فى المحافظة، أحدث طفرة كبيرة في مستوى الخدمة الطبية في المحافظة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم المنظومة لتوفير حياة كريمة وصحية آمنة لكل المصريين .

فيما قال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال فعاليات الملتقي السنوى المنعقد اليوم في محافظة الإسماعيلية، إنه تم تقديم 8 ملايين خدمة للمنتفعين وإجراء 115 ألف عملية جراحية كبرى في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية منذ تطبيق النظام الصحى الجديد، مؤكدا أن مستشفيات الهيئة توفر 97% من الأدوية والمستلزمات للمريض.

وأضاف السبكى، أن الجودة تمثل الثقافة المثل للهيئة في تقديم الخدمة، مضيفا أن الهيئة أداة الدولة لتقديم الخدمة، لافتا إلي أن جميع الخدمات مميكنة داخل الخدمة، مضيفا أنه تم ميكنة 100% من الوحدات والمراكز والمعامل في مستشفيات الهيئة، مؤكدا أن التطبيب عن بعد أهم المحاور التى تم استخدامها في مواجهة كورونا.