محافظ الإسكندرية: تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء للتصدى بكل حزم لمخالفات البناء

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لمواجهه البناء المخالف، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدى بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون.

وشن حي العامرية أول برئاسة الأستاذ محمد عبد الله حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف والقضاء عليها في المهد حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لعدد ٥ محلات في المهد أمام محطة قطار عبد القادر قبلي وكذا إزالة فورية لاسوار وبوابة حديد بالطريق الصحراوي فضلا عن إزالة لاسوار وسملات وأعمدة حديثة في المهد علي مساحة نحو 80م٢ بشارع 10متفرع من شارع السلام منطقة عبدالقادر.

وقام حي العجمي برئاسة السيد موسي بتنفيذ إزالة فورية لدور ثاني علوي تم بناءه بدون ترخيص بشارع الصفا أمام مقهى ابو طالب علي مساحة 400 متر مربع وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

ونفذ حي العامريه ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت حملة مكبرة استهدفت القريه السادسه والقريه الخامسه بنجر السكر واسفرت الحمله عن فك شده خشبيه بالدور الثانى علوى والتحفظ على كميه من الاخشاب وكذا فك شدة خشبية لاعمدة بالدور الأرضى وتم التحفظ على كمية من الاخشاب بالاضافة الي فك شدة خشبية لسملات بقرية خمسة وتم التحفظ على كمية من الأخشاب.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته بالتصدي بحزم وقوه وعدم التهاون في مواجهة اعمال البناء المخالف وذلك بأيقاف اعمال بناء مخالف بالعقار الكائن 243شارع المكس والتحفظ علي ونش وكمية من الاسمنت وسياره محملة بالطوب وتم واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفات.

وقام حى المنتزه اول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة تمكنت من هدم بناء مخالف عبارة عن بوابة خرسانية وسور بمدخل عزبة خطاب والتحفظ على كمية من الاخشاب.