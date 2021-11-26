محافظ أسيوط يلتقى مدير مشروع المحاجر لمناقشة خطة التطوير وتنمية الموارد الذاتية

أسيوط -هيثم البدري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المشروعات الانتاجية والخدمية التابعة للمحافظة والاستفادة من الامكانيات المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل والعمل على تعظيم الموارد الذاتية وتطويرها الذى ينعكس بشكل كبير على التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتنمية الصعيد، جاء ذلك خلال لقاءه مع محمد فهمى مدير عام مشروع وحدة المحاجر التابع للمحافظة لمناقشة خطة التطوير وتنمية الموارد الذاتية.

وناقش المحافظ خلال اللقاء مقترحات تطوير المشروع لتلبية الاحتياجات الفعليه والمحلية والمساهمة فى تنفيذ الأعمال بسرعة وكفاءة بواسطة الإمكانات والمعدات المتاحة بالمشروع فضلاً عن سبل تطوير العمل بمشروع المحاجر من كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية التى تتركز على زيادة المحاجر وهو ما أسفر عن موافقته على ترخيص عدد من المحاجر وإضافتها للمشروع وذلك نتيجة لمتابعته المستمرة للمشروع وتنسيقه مع الجهات المعنية ذات الصلة للاستفادة من تلك المنتجات التى تزخر بها المحافظة من الخامات المحجرية والمواد الخام المختلفة كـ "الحجر الجيرى ، الطفلة الباستر ، والرمل ، والزلط ، وأتربة ردم ، وتربة زلطية"، وغيرها وفى إطار تنمية وتطوير المشروعات فى المحافظة لضمان حقوق العاملين بالمشروع وتنظيم الاستفادة من القدرات البشرية للعاملين فى المحاجر.