ليبيا: اللقاح الصينى الأفضل بين اللقاحات فى مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون"

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قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عبد الباسط سميو، إن الإقبال على التطعيمات مستمر، واللقاح المتوفر حاليا هو "سينوفارم الصينى"، وهو الأفضل حاليا بين اللقاحات فى مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون".

وأوضح سميو -في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الليبية- اليوم السبت إن المتحور الجديد "أوميكرون" يضم بروتين شوكي يحوي أكثر من 30 طفرة وأن الدراسات ما زالت متواصلة لمعرفة كيفية مقاومته، وسرعة انتشاره، مشيرا إلى أن لقاح "السينوفارم" المحتوي على فايروس مكتمل قد يكون أكثر فاعلية في مواجهة "أوميكرون" من غيره.

وأضاف أن "أوميكرون" ظهر في نوفمبر الحالي في جنوب إفريقيا وفلسطين وبلجيكا ودول غيرها ما زالت الدراسات حول المتحور الجديد جارية، ولم تسجل حتى الآن وفيات بسببه، لافتا إلى أنه يصيب الأطفال ويعدّون ناقلا له، كما أنه سريع الانتشار.

وأكد "سميو" أن سبل الوقاية من "أوميكرون" هي ذاتها وتشمل التباعد والتزام سبل الوقاية المعروفة عند العطس والسعال، وغسل اليدين بالصابون وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر.

يذكرأن، أكدت السلطات الصحية الألمانية، اليوم السبت، تسجيلها أول إصابتين بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" التي تثير إمكانية انتشارها مخاوف واسعة في العالم.

و قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن الحكومة البريطانية ستطلب ممن يشتبه فى إصابتهم بالمتحور الجديد عزل أنفسهم 10 أيام، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وأكد جونسون أنه يبدو أن المتحور "أوميكرون" يمكنه الانتشار بسرعة حتى بين المطعمين، مشيرا إلى أن، المملكة المتحدة قررت تشديد قيود كوفيد على جميع المسافرين القادمين، مضيفا أن، المتحور الجديد لا يستثني من تلقوا جرعتي اللقاح.