اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ليبيا: اللقاح الصينى الأفضل بين اللقاحات فى مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون"

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:00 م
ليبيا: اللقاح الصينى الأفضل بين اللقاحات فى مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون" لقاح كورونا
أ ش أ

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 قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عبد الباسط سميو، إن الإقبال على التطعيمات مستمر، واللقاح المتوفر حاليا هو "سينوفارم الصينى"، وهو الأفضل حاليا بين اللقاحات فى مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون".
 
وأوضح سميو -في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الليبية- اليوم السبت إن المتحور الجديد "أوميكرون" يضم بروتين شوكي يحوي أكثر من 30 طفرة وأن الدراسات ما زالت متواصلة لمعرفة كيفية مقاومته، وسرعة انتشاره، مشيرا إلى أن لقاح "السينوفارم" المحتوي على فايروس مكتمل قد يكون أكثر فاعلية في مواجهة "أوميكرون" من غيره.
 
وأضاف أن "أوميكرون" ظهر في نوفمبر الحالي في جنوب إفريقيا وفلسطين وبلجيكا ودول غيرها ما زالت الدراسات حول المتحور الجديد جارية، ولم تسجل حتى الآن وفيات بسببه، لافتا إلى أنه يصيب الأطفال ويعدّون ناقلا له، كما أنه سريع الانتشار.
 
وأكد "سميو" أن سبل الوقاية من "أوميكرون" هي ذاتها وتشمل التباعد والتزام سبل الوقاية المعروفة عند العطس والسعال، وغسل اليدين بالصابون وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر.
 
يذكرأن، أكدت السلطات الصحية الألمانية، اليوم السبت، تسجيلها أول إصابتين بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" التي تثير إمكانية انتشارها مخاوف واسعة في العالم.
 
و قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن الحكومة البريطانية ستطلب ممن يشتبه فى إصابتهم بالمتحور الجديد عزل أنفسهم 10 أيام، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وأكد جونسون أنه يبدو أن المتحور "أوميكرون" يمكنه الانتشار بسرعة حتى بين المطعمين، مشيرا إلى أن، المملكة المتحدة قررت تشديد قيود كوفيد على جميع المسافرين القادمين، مضيفا أن، المتحور الجديد لا يستثني من تلقوا جرعتي اللقاح.

وأعلنت بريطانيا عن تسجيل أول إصابتين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وفى نفس الإطار، كشفت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا عن تسجيل 50 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفق "روسيا اليوم". 

فيما قالت حكومة جنوب أفريقيا، إنه يتم عقابنا بسبب اكتشافنا لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وكان وزير الصحة فى دولة جنوب أفريقيا، أكد أنه لا يوجد دليل علمى على خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا، مشيرا إلى ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة. 

وأضاف وزير الصحة الجنوب أفريقى: لا دليل علميا أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وفى نفس الإطار، رفع العالم درجة استعداده لمواجهة متحور كورونا الجديد، حيث قررت العديد من دول العالم توقف الرحلات من دول فى جنوب القارة الأفريقية بسبب هذا المتحور، وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" يتزايد فى كل مقاطعات جنوب إفريقيا.

وعقد خبراء منظمة الصحة العالمية، اجتماعًا؛ لبحث ما يخص المتغير الجديد لفيروس كورونا، والذى ظهر فى جنوب إفريقيا، والذى يعرف باسم (بى 1.1.529).

 


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أوميكرون

متحور كورونا

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