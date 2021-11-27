لو طفلك بيعانى من النوبات ..اعرفى إزاى تعملى الإسعافات الأولية

كتبت - ميرفت رشاد

النوبة هي إفرازات كهربائية غير طبيعية في الدماغ، وهناك العديد من أنواع النوبات المختلفة التي يمكن أن تحدث عند الطفل، ليست كل النوبات ناتجة عن الصرع، يمكن أن تشمل الأسباب الأخرى للنوبات عند الأطفال ارتفاعًا في درجة الحرارة (تسمى النوبات الحموية) أو العدوى، بالنسبة للأطفال الآخرين، عندما ينزعجون بشدة ويحبسون أنفاسهم، يكون لديهم حدث يشبه النوبة حيث يفقدون الوعي أو يصابون ببعض التصلب أو الاهتزاز، لا تعتبر هذه نوبة صرع بل استجابة لحبس الطفل أنفاسه، وفقًا لما نشره موقع " childrens".

ما الذي يسبب النوبات عند الأطفال؟

تحدث نوبات الصرع عند حدوث إفرازات كهربائية مفاجئة في الدماغ دون سبب آخر لاستفزازها، يمكن لأي شخص في أي عمر أن يصاب بالصرع ، ولكن الأطفال الصغار وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالصرع، يمكن أن تشمل مسببات النوبات الشائعة المرض، أو عدم تناول أدوية الصرع، أو الإجهاد، أو الأضواء الساطعة، أو أوقات معينة من اليوم، أو الجفاف أو قلة النوم.

كيف تبدو النوبة عند الطفل؟

أكثر علامات النوبة شيوعًا هي عندما يتصلب الجسم ويرتجف، يمكن أن تتسبب هذه الأنواع من النوبات التشنجية في سقوط الشخص وإصابة نفسه ، أو عض لسانه أو فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

النوبات الأخرى ليست واضحة، قد يصاب بعض الأطفال بنوبة صرع لكن التحديق في الفراغ فقط أو عدم الاستجابة لأحد الوالدين تسمى هذه أحيانًا "الغياب" أو نوبات الصرع الصغيرة (التحديق) في كثير من الأحيان عندما يحدث هذا ، قد يعتقد الآباء أن طفلهم لا ينتبه، يمكن أن يستمر هذا النوع من النوبات دون تشخيص لأشهر أو حتى سنوات.

تشمل العلامات الشائعة للنوبة ما يلي:

يحدق في الفراغ

كلام مشوش

فقدان الوعي

حركات الاهتزاز أو الرجيج التي لا يمكن السيطرة عليها

ماذا تفعل إذا أصيب الطفل بنوبة صرع

يمكن أن تكون النوبات مخيفة لأحد الوالدين أو أحد أفراد أسرته، ولكن عندما يصاب الطفل بنوبة صرع ، من المهم التزام الهدوء والتركيز على الحفاظ على سلامة الطفل.

الشيء الأكثر أهمية والأصعب هو عدم الذعر، يمكن أن تكون النوبات مخيفة عند مشاهدتها ، لكنها ستتوقف في كثير من الأحيان من تلقاء نفسها ، والنوبات التي تتوقف في أقل من خمس دقائق لا تشكل خطرًا على الطفل عادةً.

الإسعافات الأولية للنوبات المتشنجة

ابق هادئًا وابق مع طفلك

اقلب طفلك على جانبه

اجعل طفلك مرتاحًا قدر الإمكان ، وقم بتوسيد رأسه وإزالة النظارات

قم بفك أي ملابس ضيقة

لا تضع أي شيء في فم طفلك

لا تحاول "إيقاف" التشنجات أو كبح جماح طفلك

انتبه إلى طول النوبة - متى بدأت النوبة وتوقفت

الإسعافات الأولية لنوبات الغياب

عندما يعاني الطفل من نوبة صرع غائبة أو تحدق ، فإن أهم شيء يجب فعله هو البقاء مع الطفل

ابق هادئًا وابق مع طفلك

حدد وقت النوبة

لا تمسك طفلك

اشرح للآخرين ما يحدث

حماية الطفل من أي مخاطر

نوبات الصرع عند الأطفال