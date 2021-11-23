كتبت فاطمة خليل

قد تسبب بعض الأطعمة زيادة في أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو ADHD عند الأطفال، لذا يجب تجنب تناول هذه الأطعمة لتقليل الأعراض، وبجانب هذا يجب اتباع التوصيات الغذائية العامة للأطفال بتناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفول واللحوم الخالية من الدهون والأسماك، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها لأنها تزيد أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه للأطفال، بحسب موقع "everyday health".

6 أطعمة تزيد أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال



الحلوى

الحلوى مليئة بالسكر والألوان الصناعية، وهو مزيج سيئ للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وقد ثبت أن كلا المكونين الشائعين يعززان أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الدراسات.

المشروبات الغازية والكافيين وشراب الذرة عالي الفركتوز

إذا كان طفلك مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يجب تجنب الصودا غالبًا ما تحتوي هذه المشروبات على العديد من السكريات وتحتوي الصودا على مكونات أخرى تؤدي إلى تفاقم أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ، مثل شراب الذرة عالي الفركتوز والكافيين.

يتسبب الإفراط في تناول السكر والكافيين في ظهور أعراض فرط النشاط وسهولة تشتيت الانتباه.

الفواكه والخضروات المجمدة تؤدى لتفاقم أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه

على الرغم من أن الفواكه والخضروات تعد خيارات صحية لنظام غذائي ADHD ، إلا أن بعض الأطعمة المجمدة تحتوي على ألوان صناعية، لذا تحقق من جميع الملصقات بعناية. الأطعمة المعالجة بالفوسفات العضوي لمكافحة الحشرات قد ثبت أنها تسبب مشاكل سلوكية عصبية تحاكي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والعديد من المشاكل السلوكية الأخرى.

مشروبات الطاقة



تزداد شعبية مشروبات الطاقة بين الأطفال، وخاصة المراهقين، لكن مكوناتها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه: السكر والمحليات الاصطناعية والألوان الاصطناعية والكافيين والمنشطات الأخرى.

حساسية الطعام

يمكن أن تظهر أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على الأطفال الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام بعد تعرضهم لأطعمة معينة.

بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تسبب تفاعلات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تشمل الحليب والشوكولاتة وفول الصويا والقمح والبيض والفول والذرة والطماطم والعنب والبرتقال.

إذا كنت تشك في أن حساسية الطعام قد تساهم في ظهور أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى طفلك، فتحدث إلى اختصاصي التغذية.